Dal presunto sputo di Harry Styles al dispetto di Florence Pugh: il day after di Don't worry darling è ancora a base di polemiche (Di martedì 6 settembre 2022) Guardatela bene: è la primae ultima volta che vedrete il cast al completo di Don't worry darling tutto insieme. Perché anche durante la serata di gala dedicata al film dalla Mostra del cinema di Venezia 2022, la guerra tra regista e attori non ha avuto tregua. Ecco cosa è successo. (Da destra a sinistra, Gemma Chan, Harry Styles, Sydney Chandler, Olivia Wilde, Chris Pine, Florence Pugh e Nick Kroll). Foto Ap Di solito, chiuso il red carpet e proiettato in pompa magna il film, nei Festival si passa alla pellicola successiva. In una sorta di flusso costante e ripetitivo. Magari se ne riparla se ci sono dei premi. Altrimenti tutto scorre. Ma in questa Mostra del cinema di Venezia 2022 non sembra essere andata così per Don't worry darling.

