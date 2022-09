Canada, trovato morto uno dei due killer della strage nella riserva. «Il fratello è ancora in fuga ed è armato» (Di martedì 6 settembre 2022) Era uno dei due ricercato, ma Damien Sanderson, uno dei due killer del Canada, è stato trovato morto. Lui e il fratello (ancora in fuga) erano ricercati da ore dopo aver accoltellato a... Leggi su ilmattino (Di martedì 6 settembre 2022) Era uno dei due ricercato, ma Damien Sanderson, uno dei duedel, è stato. Lui e il fratello (in) erano ricercati da ore dopo aver accoltellato a...

UnioneSarda : Strage in #Canada, trovato morto uno dei due killer - RSInews : Strage in Canada, un po' di luce - Uno dei due fratelli killer è stato trovato morto dalle forze dell'ordine, la po… - Gazzettino : Canada, trovato morto uno dei due killer della strage nella riserva. «Il fratello è ancora in fuga ed è armato» - Radio1Rai : ??In #Canada, dove 2 fratelli hanno ucciso almeno 10 persone nella provincia del #Saskatchewan, trovato morto uno de… - PalermoToday : Accoltellamento di massa: 10 vittime e 18 feriti, trovato morto uno dei fratelli killer -