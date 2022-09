Canada: trovato morto uno dei due fratelli ricercati per strage nello Saskatchewan (Di martedì 6 settembre 2022) E' stato trovato morto uno due fratelli Sanderson al centro di una massiccia caccia all'uomo in Canada per aver ucciso dieci persone e ferito altre 28. Il corpo di Damien, 31 anni, è stato individuato ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 settembre 2022) E' statouno dueSanderson al centro di una massiccia caccia all'uomo inper aver ucciso dieci persone e ferito altre 28. Il corpo di Damien, 31 anni, è stato individuato ...

SkyTG24 : Canada, trovato morto uno dei due autori della strage, l'altro in fuga - vincenzo_tolve : - BinaryOptionEU : RT 'Strage in #Canada, trovato morto uno dei due killer: l'altro ancora in fuga. - zav_news : ???? #Canada, trovato morto #DamienSanderson, uno dei sospettati per l'accoltellamento di massa nel #Saskatchewan - marcoleofrigio : (i due fratelli oggetto della caccia all'uomo in Canada: uno trovato morto, l'altro in fuga) #Canada One Suspect… -