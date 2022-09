Burkina: almeno 35 civili uccisi nell’esplosione di un ordigno (Di martedì 6 settembre 2022) almeno 35 civili sono stati uccisi e altri 37 feriti ieri quando un ordigno artigianale è esploso mentre un convoglio di rifornimenti passava attraverso il nord del Burkina Faso, tra Djibo e Bourzanga, ha affermato il governatore della regione del Sahel. "Uno dei veicoli che trasportavano civili nel suddetto convoglio è esploso al contatto con un ordigno esplosivo improvvisato. Il bilancio provvisorio alle 17:00 (GMT e locali) mostra 35 morti e 37 feriti, tutti civili", si legge nel comunicato stampa del governatore.Questi convogli, scortati dall'esercito, riforniscono le città del nord soggette al blocco dei gruppi jihadisti. "Gli elementi di scorta hanno rapidamente messo in sicurezza il perimetro e preso misure per fornire assistenza alle vittime. I ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 settembre 2022)35sono statie altri 37 feriti ieri quando unartigianale è esploso mentre un convoglio di rifornimenti passava attraverso il nord delFaso, tra Djibo e Bourzanga, ha affermato il governatore della regione del Sahel. "Uno dei veicoli che trasportavanonel suddetto convoglio è esploso al contatto con unesplosivo improvvisato. Il bilancio provvisorio alle 17:00 (GMT e locali) mostra 35 morti e 37 feriti, tutti", si legge nel comunicato stampa del governatore.Questi convogli, scortati dall'esercito, riforniscono le città del nord soggette al blocco dei gruppi jihadisti. "Gli elementi di scorta hanno rapidamente messo in sicurezza il perimetro e preso misure per fornire assistenza alle vittime. I ...

