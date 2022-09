Bologna, vertice tra Mihajlovic e la società: possibile risoluzione contrattuale (Di martedì 6 settembre 2022) Il futuro di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna è sempre più incerto. La squadra ha infatti conquistato appena tre punti nelle prime cinque gare di campionato e la società sta valutando di sostituirlo. Cruciale sarà l’incontro che si terrà nella giornata odierna di martedì 6 settembre presso Casteldebole. Il tecnico serbo parlerà infatti con la dirigenza e le due parti discuteranno del futuro del club. Mihajlovic ha spiegato che non vorrebbe dimettersi, perciò si valuterà anche l’ipotesi di una risoluzione del contratto con annessa buonuscita. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Il futuro di Sinisasulla panchina delè sempre più incerto. La squadra ha infatti conquistato appena tre punti nelle prime cinque gare di campionato e lasta valutando di sostituirlo. Cruciale sarà l’incontro che si terrà nella giornata odierna di martedì 6 settembre presso Casteldebole. Il tecnico serbo parlerà infatti con la dirigenza e le due parti discuteranno del futuro del club.ha spiegato che non vorrebbe dimettersi, perciò si valuterà anche l’ipotesi di unadel contratto con annessa buonuscita. SportFace.

