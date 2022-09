Basta scemenze | non vi crede nessuno! | caos dalla Merlino | maxi-rissa Sorgi-Siri | Video

(Di martedì 6 settembre 2022) Alta tensione a L'Aria Che Tira - il programma condotto da Myrtasu La7 - tra il leghista Armandoe l'editorialista de La Stampa Marcello. Al centro del dibattito ci sono le sanzioni alla Russia e la crisi energetica che sta travolgendo l'Occidente. Da un lato c'èche spiega le ragioni della Lega, dall'altro latoche invece critica aspramente il leader della Lega per le sue idee in politica estera. Di fatto la tensione tra i due si accende subito quando il leghista espone il piano della Lega per fermare questa trottola impazzita sui prezzi dell'energia che sta facendo lievitare senza sosta i costi delle bollette.va subito all'attacco: "Un mese fa Salvini stava andando a Mosca con un viaggio pagato dall'ambasciata russa". A ...

