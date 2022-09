Barcellona, Pjanic al passo d’addio: le ultime (Di martedì 6 settembre 2022) Miralem Pjanic lascerà il Barcellona e a confermarlo è lo stesso allenatore Xavi che ha parlato del futuro del bosniaco Miralem Pjanic lascerà il Barcellona e a confermarlo è lo stesso allenatore Xavi che ha parlato del futuro del bosniaco a Sky Sport. Le parole di Xavi: «Pjanic ha deciso di andarsene, è stato un grande professionista fino ad oggi e conto su Pablo Torre». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Miralemlascerà ile a confermarlo è lo stesso allenatore Xavi che ha parlato del futuro del bosniaco Miralemlascerà ile a confermarlo è lo stesso allenatore Xavi che ha parlato del futuro del bosniaco a Sky Sport. Le parole di Xavi: «ha deciso di andarsene, è stato un grande professionista fino ad oggi e conto su Pablo Torre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

