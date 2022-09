Barbara D’Urso | “Giorgia Meloni è cazzuta Non dico che voglio lei | mi piace l’idea di una donna di qualsiasi schieramento” Selvaggia Lucarelli | “Anche neonazista?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022) Sabato scorsoè stata ospite al “Festival della Tv” a Dogliani, evento in cui ha parlatodi politica, in particolare di, leader di Fratelli d’Italia che secondo i sondaggi potrebbe guidare il prossimo Esecutivo: “Una delle mie battaglie da quindici anni è quella per i diritti civili e contro l’omofobia, quindi su alcuni temi connon combaciamo totalmente. In fondo non penso che lei sia omofoba ma penso sia una fuoriclasse. A proposito dei clic che faranno domani i siti, io non sto dicendo chema che mimoltissimodi unapresidente del Consiglio, di...