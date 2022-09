Alisson | “Ringrazio Spalletti | dovremmo essere bravi a farlo per passare il girone”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 6 settembre 2022) Manca sempre meno all’inizio della Champions League, il Napoli domani sera affronterà il Liverpool per la prima partita delA. Alla vigilia del match, il portiere dei RedsBecker, ha presentato la sfida in conferenza stampa al Maradona. Queste le sue parole: Su Arthur: “Tutto è successo molto velocemente, ho parlato con lui solo quando è arrivato.È un ottimo giocatore, lo vedrete. Sappiamo che non è facile quando si cambia paese, lo so dato che ho fatto lo stesso io. Ha tanta qualità e tanta voglia di fare bene”. Sull’ inizio di campionato del Liverpool: “Non siamo contenti, lo sappiamo.Dobbiamo gestire questi risultati ma anche se avessimo vinto tutte le partite non saremmo venuti qui con troppo entusiasmo. Dobbiamo stare calmi e lavorare”. Sulla finale persa: “Devo ammettere che il giorno successivo alla sconfitta in ...