A4, scontro auto-furgone tra Seriate e Grumello: ferito 40enne (Di martedì 6 settembre 2022) Seriate. Incidente lungo l'autostrada A4 nel pomeriggio di martedì (6 settembre). Mancavano pochi minuti alle 14 quando un'auto e un furgone con il carrello per cause ancora da chiarire si sono scontrati al km 180 in direzione di Venezia. Dopo la chiamata ai soccorsi, sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica: c'è un ferito, un uomo di 40 anni, che non dovrebbe essere grave. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo che hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l'area coinvolta.

