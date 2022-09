Vuelta 2022, diciottesima tappa Trujillo-Alto de Piornal: data, orari, diretta tv e streaming (Di lunedì 5 settembre 2022) Giovedì 8 settembre è il giorno della diciottesima tappa della Vuelta di Spagna 2022, con i 192 chilometri da Trujillo all’Alto de Piornal. Una frazione dal finale molto impegnativo e con la particolare caratteristica della tripla scalata al Piornal, affrontato da tre versanti diversi nello stesso giorno. Non manca quindi il terreno per attaccare e cambiare la classifica generale. Vuelta 2022: CALENDARIO TAPPE CON PERCORSI E ALTIMETRIE orari, TV E streaming – La partenza della diciottesima tappa è prevista alle ore 12:20 dal chilometro zero, con gli organizzatori che hanno programmato l’arrivo tra le 17:15 e le 17:45 in base a quella che sarà la ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Giovedì 8 settembre è il giorno delladelladi Spagna, con i 192 chilometri daall’de. Una frazione dal finale molto impegnativo e con la particolare caratteristica della tripla scalata al, affrontato da tre versanti diversi nello stesso giorno. Non manca quindi il terreno per attaccare e cambiare la classifica generale.: CALENDARIO TAPPE CON PERCORSI E ALTIMETRIE, TV E– La partenza dellaè prevista alle ore 12:20 dal chilometro zero, con gli organizzatori che hanno programmato l’arrivo tra le 17:15 e le 17:45 in base a quella che sarà la ...

SpazioCiclismo : Due occasioni per velocisti e quattro frazioni per provare a fare ancora la differenza nel menù della terza e ultim… - SpazioCiclismo : Anche Maxim Van Gils è costretto a lasciare #LaVuelta22 a causa del Covid - SpazioCiclismo : Carlos Rodriguez ha le idee molto chiare su come intende affrontare la prossima settimana de #LaVuelta22: 'Gli avve… - SpazioCiclismo : Richard Carapaz vuole dare ancora spettacolo a #LaVuelta22: 'Ci sono ancora tanti punti da giocarsi nella classific… - zazoomblog : VUELTA A ESPANA ECCO LA TERZA SETTIMANA: REMCO GIOCA IN DIFESA - #VUELTA #ESPANA #TERZA #SETTIMANA: -