Vietri sul mare, singhiozzi e palloncini bianchi per l’addio ad Emanuele (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVietri sul mare (Sa) – Il dolore e la sofferenza hanno il volto dei ragazzi, tantissimi, piccoli, adolescenti, che stamani davanti al Duomo di San Giovanni, a Vietri sul mare hanno atteso l’arrivo di Emanuele Colonnese, l’ultima giovane vittima, in ordine di tempo, di un’estate che a Salerno e provincia è stata funestata da tragedie sulle strade. Manu, 18 anni, di Molinari, frazione di Vietri sul mare, ha perso la vita in via Allende a Salerno, domenica mattina alle 5,30, dopo essere uscito dalla discoteca, finendo contro un palo della luce dopo aver perso il controllo dello scooter. Il feretro, bara e fiori bianchi, portato in spalla anche perché nello stretto vicolo che conduce alla chiesa non ci sono alternative, è ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutisul(Sa) – Il dolore e la sofferenza hanno il volto dei ragazzi, tantissimi, piccoli, adolescenti, che stamani davanti al Duomo di San Giovanni, asulhanno atteso l’arrivo diColonnese, l’ultima giovane vittima, in ordine di tempo, di un’estate che a Salerno e provincia è stata funestata da tragedie sulle strade. Manu, 18 anni, di Molinari, frazione disul, ha perso la vita in via Allende a Salerno, domenica mattina alle 5,30, dopo essere uscito dalla discoteca, finendo contro un palo della luce dopo aver perso il controllo dello scooter. Il feretro, bara e fiori, portato in spalla anche perché nello stretto vicolo che conduce alla chiesa non ci sono alternative, è ...

