Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2022 ore 09:15 (Di lunedì 5 settembre 2022) Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2022 ORE 8.20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 FIRENZE-Roma DOVE E’ IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 492 IN DIREZIONE FIRENZE; PERMANGONO TUTTAVIA I 5 KM DI CODA TRA MAGLIANO SABINA E ORTE. RESTA CRITICA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, TUTTAVIA ANCHE IN QUESTO CASO PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DA PRENESTINA. PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, CODE TRA AURELIA E OSTIENSE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANCHE A CAUSA DELLE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLO STESSO. TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 settembre 2022)DEL 5 SETTEMBREORE 8.20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 FIRENZE-DOVE E’ IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 492 IN DIREZIONE FIRENZE; PERMANGONO TUTTAVIA I 5 KM DI CODA TRA MAGLIANO SABINA E ORTE. RESTA CRITICA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, TUTTAVIA ANCHE IN QUESTO CASO PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DA PRENESTINA. PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, CODE TRA AURELIA E OSTIENSE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULLA DIRAMAZIONESUD SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANCHE A CAUSA DELLE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLO STESSO. TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO ...

MyWayASPI : Ore 08:23 05/09/2022 ?????? #autostradaA1 MILANO-NAPOLI Diramazione Roma Sud ?? G.R.A. CODA di 3 km per congestione vi… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via del Serafico, tra via del Tintoretto e via Laurentina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a viale Guglielmo Marconi, tra piazza della Radio e Ponte Guglielmo Marconi - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Colombo, tra viale Marconi e l'obelisco - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Nomentana, tra Porta Pia e la Tangenziale Est. -