Venezia 79, Emanuele Crialese una volta era Emanuela: "Per cambiare la A con la E sui documenti, ho dovuto lasciare un pezzo del mio corpo" (Di lunedì 5 settembre 2022) Emanuele quarant'anni fa era Emanuela. Il coming out di Emanuele Crialese è diventato uno dei temi più chiacchierati al Lido. Ben più del suo ultimo per nulla irresistibile film L'Immensità. "Per cambiare la A con la E del mio nome, ho dovuto lasciare un pezzo del mio corpo, il pegno che mi ha chiesto la società, sennò non avrei potuto cambiare nei documenti. Ho fatto cinema nella speranza di raccontare un giorno questa storia", ha spiegato al Corriere, il regista italiano che concorre, appunto, per il Leone d'Oro. "È il film che inseguo da sempre, il più desiderato. Ora sono pronto. Se l'avessi fatto prima sarebbe stato palloso e didascalico, un poveraccio che usa la crisi di genere", ha affermato.

