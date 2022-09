Venezia 2022: da Elodie a Anna Foglietta, come trasformare la camicia bianca in un pezzo da red carpet (Di lunedì 5 settembre 2022) Sul Red carpet della mostra di Venezia 2022 ci si aspetterebbe dalle star lunghi abiti couture ricoperti di paillettes o sontuosi design da principessa. Quest’anno, nonostante i momenti di stile più classici e romantici non siano mancati, c’è una novità. Si è assistito alla ribalta di un capo d’abbigliamento molto specifico: la classica camicia bianca da uomo. Elevata per adattarsi al glamour di uno degli eventi più attesi della stagione, è protagonista sia sul tappeto rosso che agli arrivi in laguna, grazie ad Elodie. Dall’ufficio al Red carpet con eleganza La camicia bianca button-down aveva già conquistato le celeb alla cerimonia di premiazione degli Oscar 2022. Dove, indossata da Zendaya, Kristen Stewart e Uma ... Leggi su amica (Di lunedì 5 settembre 2022) Sul Reddella mostra dici si aspetterebbe dalle star lunghi abiti couture ricoperti di paillettes o sontuosi design da principessa. Quest’anno, nonostante i momenti di stile più classici e romantici non siano mancati, c’è una novità. Si è assistito alla ribalta di un capo d’abbigliamento molto specifico: la classicada uomo. Elevata per adattarsi al glamour di uno degli eventi più attesi della stagione, è protagonista sia sul tappeto rosso che agli arrivi in laguna, grazie ad. Dall’ufficio al Redcon eleganza Labutton-down aveva già conquistato le celeb alla cerimonia di premiazione degli Oscar. Dove, indossata da Zendaya, Kristen Stewart e Uma ...

