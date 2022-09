Uomini e Donne: il nuovo tronista esce con una ex dama? (Di lunedì 5 settembre 2022) Uomini e Donne, è arrivata una segnalazione che riguarda il nuovo tronista Federico: si sente con una vecchia conoscenza del programma? Leggiamo insieme le indiscrezioni che ci sono a riguardo. Nelle scorse registrazioni del dating show più longevo della televisione, Uomini e Donne, sono stati presentati quattro nuovi tronisti, due ragazze e due ragazzi. Per le Donne quest’anno siederanno sul trono Lavinia Mauro Frontera (ex corteggiatrice di Nicolò Brigante) e Federica Aversano (ex corteggiatrice di Matteo Ranieri). Riccardo Guarnieri si è detto subito interessato a quest’ultima, che però si è detta subito contraria a conoscerlo meglio, a causa di come ha trattato la sua ex Ida Platano. Uomini e Donne: uno scoop sul ... Leggi su formatonews (Di lunedì 5 settembre 2022), è arrivata una segnalazione che riguarda ilFederico: si sente con una vecchia conoscenza del programma? Leggiamo insieme le indiscrezioni che ci sono a riguardo. Nelle scorse registrazioni del dating show più longevo della televisione,, sono stati presentati quattro nuovi tronisti, due ragazze e due ragazzi. Per lequest’anno siederanno sul trono Lavinia Mauro Frontera (ex corteggiatrice di Nicolò Brigante) e Federica Aversano (ex corteggiatrice di Matteo Ranieri). Riccardo Guarnieri si è detto subito interessato a quest’ultima, che però si è detta subito contraria a conoscerlo meglio, a causa di come ha trattato la sua ex Ida Platano.: uno scoop sul ...

