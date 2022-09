Un ulteriore approccio alle misure dispensative e agli strumenti compensative | alcune strategie didattiche e metodologiche

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 5 settembre 2022) “L’apprendimento personalizzato rappresenta oggi uno degli snodi più significativi dell’attuale dibattito educativo e scolastico. Esso offre una via d’uscita per la questione dello svantaggio e per porre ogni allievo nella condizione di realizzare tutto il suo potenziale”. Questa riflessione di D. Hopkins ci porta a considerare la personalizzazione del piano di studio, per quegli alunni che ne hanno diritto, un vero e proprio percorso pedagogico didattico che permette loro di perseguire l’obiettivo di raggiungere i medesimi obiettivi attraverso itinerari diversi. Questa strategia implica la messa a punto di nuove forme di organizzazione didattica e di trasmissione dei processi del “sapere” e del “saper fare” in modo da predisporre piani di apprendimento coerenti con le capacità, i ritmi e i tempi di sviluppo degli alunni. L'articolo .