zazoomblog : Sconcerti attacca l’Inter: “Dimagrimento societario è chiaro. Conte avrebbe vinto l’anno scorso” - #Sconcerti… - Pall_Gonfiato : #Sconcerti attacca l’#Inter: “Dimagrimento societario è chiaro. #Conte avrebbe vinto l’anno scorso” - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Dopo solamente 3 giornate di campionato, Mario #Sconcerti attacca la decisione della #FIFA ?? - RadioRossonera : Dopo solamente 3 giornate di campionato, Mario #Sconcerti attacca la decisione della #FIFA ?? -

Firenze Viola

Sei qui: Home » Copertina » Il giornalista attacca la Juve: “È incompleta e gli manca una cosa in particolare!”. Un inizio di campionato non scoppiettante da parte della Juve la quale deve fare i cont ...Dopo Fiorentina-Juventus, il direttore Mario Sconcerti ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Firenzeviola in merito alla partita terminata 1-1 C'è insoddisfazione, ...