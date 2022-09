Sampdoria, Rincon: 'Il secondo gol è vietato prenderlo. Dopo l'1-1 abbiamo subito giocato palla indietro' (Di lunedì 5 settembre 2022) Il centrocampista della Sampdoria Tomas Rincon è piuttosto lucido quando, ai microfoni del sito ufficiale doriano, analizza la sconfitta... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) Il centrocampista dellaTomasè piuttosto lucido quando, ai microfoni del sito ufficiale doriano, analizza la sconfitta...

