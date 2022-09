Roma umiliata a Udine | ecco perché non vincerà lo Scudetto

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 settembre 2022) L’se di Sottil mette a nudo le lacune difensive della: lonon può essere un reale obiettivo dei giallorossi Alzi la mano chi si aspettava un tonfo clamoroso come quello dellaalla Dacia Arena. Quattro ceffoni in faccia a Josè Mourinho e ai suoi ragazzi, un esame fallito in modo traumatico. E lo vedremo nelle prossime settimane se ci saranno ripercussioni sul campionato dei giallorossi. Troppo brutta per essere vera la prestazione in terra friulana, complice anche un’se travolgente e sorprendente che prima ha saputo sfruttare gli errori altrui (gravissimi quelli di Karsdorp e Rui Patricio) e poi ha colpito ripetutamente nelle praterie. Mettendo a nudo le lacune di questa, migliorata di parecchio dalla cintola in su ma di fatto la stessa nel ...