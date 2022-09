Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso torna in tv da lunedì 5 settembre: a che ora (Di lunedì 5 settembre 2022) Il giorno che molti telespettatori stavano aspettando da tempo arrivato: oggi in tv, su Canale 5, dopo la lunga pausa estiva torna Barbara D’Urso con il suo ‘caffeuccio’. E il suo Pomeriggio Cinque, tra attualità e una finestra aperta sul mondo dello spettacolo. Ma a che ora inizia? E come cambia il palinsesto Mediaset? Quando vanno in onda Un altro domani e Terra amara Inizia Pomeriggio Cinque. E cambia il palinsesto. Come ha rivelato Davide Maggio, le serie tv Un altro domani e Terra Amara invertiranno gli orari di programmazione: la prima andrà in onda alle 14.45, la seconda subito dopo. Così, poi, verrà lasciato spazio a Barbara D’Urso, che ritornerà come sempre a partire dalle 17.25. Nessuna pausa per Barbara ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022) Il giorno che molti telespettatori stavano aspettando da tempo arrivato: oggi in tv, su Canale 5, dopo la lunga pausa estivacon il suo ‘caffeuccio’. E il suo, tra attualità e una finestra aperta sul mondo dello spettacolo. Ma a che ora inizia? E come cambia il palinsesto Mediaset? Quando vanno in onda Un altro domani e Terra amara Inizia. E cambia il palinsesto. Come ha rivelato Davide Maggio, le serie tv Un altro domani e Terra Amara invertiranno gli orari di programmazione: la prima andrà in onda alle 14.45, la seconda subito dopo. Così, poi, verrà lasciato spazio a, che ritornerà come sempre a partire dalle 17.25. Nessuna pausa per...

