“Pechino Express”, l’ultima edizione arriva in chiaro su TV8 (Di lunedì 5 settembre 2022) In onda da domani 6 settembre arriva, per la prima volta in chiaro su TV8 “Pechino Express”. Alla guida, come sempre, Costantino della Gherardesca. Lo show, basato sul viaggio andrà in onda a partire da domani, 6 settembre, ogni martedì, alle ore 21.15. Il programma è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, con 10 coppie pronte a esplorare territori fantastici e a conoscere culture straordinarie. L’itinerario si sviluppa, n dieci puntate, lungo la “Rotta dei Sultani”, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino alla finale che avrà luogo a Dubai. Leggi anche: “Pechino Express”: ecco chi sono i vincitori dell’edizione 2022 Ecco le dieci coppie che compongono il cast: Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono “Gli Atletici”, Ciro e Giovambattista ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 settembre 2022) In onda da domani 6 settembre, per la prima volta insu TV8 “”. Alla guida, come sempre, Costantino della Gherardesca. Lo show, basato sul viaggio andrà in onda a partire da domani, 6 settembre, ogni martedì, alle ore 21.15. Il programma è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, con 10 coppie pronte a esplorare territori fantastici e a conoscere culture straordinarie. L’itinerario si sviluppa, n dieci puntate, lungo la “Rotta dei Sultani”, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino alla finale che avrà luogo a Dubai. Leggi anche: “”: ecco chi sono i vincitori dell’2022 Ecco le dieci coppie che compongono il cast: Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono “Gli Atletici”, Ciro e Giovambattista ...

Dtti_digitale : Per la prima volta in chiaro su TV8 parte il viaggio di “Pechino Express”: alla guida, confermatissimo, Costantino… - PCuratola : novità su Tiziano Ferro, Pechino Express, Laterale Film Festival, Promessi Sposi - PCuratola : novità su Tiziano Ferro, Pechino Express, Laterale Film Festival, Promessi Sposi - solospettacolo : Pechino Express, per la prima volta in chiaro su TV8 - SpotandWeb : Nuova notizia: Parte su TV8 “Pechino Express” -

Pechino Express, per la prima volta in chiaro su TV8 Agenzia ANSA Pechino Express, per la prima volta in chiaro su TV8 Per la prima volta in chiaro su TV8 parte il viaggio di "Pechino Express": alla guida Costantino della Gherardesca. Dal 6 settembre, ogni martedì alle 21. (ANSA) ... Quando inizia la nuova edizione di Pechino Express Di seguito le informazioni su quando inizia la nuova edizione di Pechino Express nel 2023. Un fatto non scontato, come hanno avuto modo di vedere i telespettatori nel corso dell’ultimo capitolo di Pec ... Per la prima volta in chiaro su TV8 parte il viaggio di "Pechino Express": alla guida Costantino della Gherardesca. Dal 6 settembre, ogni martedì alle 21. (ANSA) ...Di seguito le informazioni su quando inizia la nuova edizione di Pechino Express nel 2023. Un fatto non scontato, come hanno avuto modo di vedere i telespettatori nel corso dell’ultimo capitolo di Pec ...