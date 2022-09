Ondata di caldo in Usa, le spiagge di Los Angeles prese d'assalto (Di lunedì 5 settembre 2022) I residenti e i turisti di Los Angeles assaltano le spiagge e si godono il mare per rinfrescarsi con qualche tuffo, mentre un'Ondata di caldo estremo colpisce gli Stati Uniti occidentali durante il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) I residenti e i turisti di Losassaltano lee si godono il mare per rinfrescarsi con qualche tuffo, mentre un'diestremo colpisce gli Stati Uniti occidentali durante il ...

Agenzia_Ansa : A luglio si è registrato un picco di decessi tra gli over 80, probabilmente dovuto all'ondata di caldo che ha colpi… - LucaLombroso : RT @meteoredit: Gli ultimi aggiornamenti #meteo sull'ondata di #temporali in arrivo ??. I dettagli, nell'articolo di Daniele Ingemi (@Ingem… - meteoredit : Gli ultimi aggiornamenti #meteo sull'ondata di #temporali in arrivo ??. I dettagli, nell'articolo di Daniele Ingemi… - tusciaweb : Meteo, in arrivo nuova ondata di caldo dell’anticiclone africano Roma - Meteo, in arrivo nuova ondata di - alfonsoliguor11 : Sta per arrivare una nuova ondata di caldo. Il primo che sento lamentarsi mi paga la prossima bolletta del riscalda… -