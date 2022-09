Nirvana, archiviata la causa per la copertina di "Nevermind" (Di lunedì 5 settembre 2022) Respinte definitivamente dal giudice di Los Angeles le richieste di Spencer Elden, che era ritratto da bambino nell'iconica ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 settembre 2022) Respinte definitivamente dal giudice di Los Angeles le richieste di Spencer Elden, che era ritratto da bambino nell'iconica ...

SAonlinemag : Il 30enne protagonista di uno degli scatti più iconici del rock si è visto respingere ancora una volta la causa da… - infoitcultura : NIRVANA: archiviata definitivamente la causa per la copertina di 'Nevermind' - GaspareStabile : Archiviata la causa contro i #Nirvana per la copertina di Nevermind - Barbadillo - - cuenews_it : Definitivamente archiviata la causa che vede i #Nirvana ????? contro #SpencerElden, il bambino ritratto nell'iconica… - barbadilloit : Archiviata la causa contro i Nirvana per la copertina di Nevermind -