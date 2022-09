Mosca: le forniture di gas riprenderanno quando terminano le sanzioni (Di lunedì 5 settembre 2022) Il messaggio lanciato dal Cremlino è che i problemi con le forniture di gas all’Europa tramite Nord Stream persisteranno fino a quando non saranno revocate alla Russia le sanzioni che impediscono la manutenzione dei gasdotti. “I problemi di pompaggio del gas sono nati a causa delle sanzioni introdotte dai Paesi occidentali contro il nostro paese e diverse aziende”, ha dichiarato all’agenzia Interfax. “Non ci sono altri motivi che potrebbero aver causato questo problema di pompaggio“, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la decisione russa di chiudere i flussi di gas. “L’esportazione di elettricità dall’Ucraina può sostituire volumi significativi di gas russo, attualmente importato in Europa”, si fa sotto il primo ministro ucraino Denys Shmyhal su Telegram dopo un incontro con il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Il messaggio lanciato dal Cremlino è che i problemi con ledi gas all’Europa tramite Nord Stream persisteranno fino anon saranno revocate alla Russia leche impediscono la manutenzione dei gasdotti. “I problemi di pompaggio del gas sono nati a causa delleintrodotte dai Paesi occidentali contro il nostro paese e diverse aziende”, ha dichiarato all’agenzia Interfax. “Non ci sono altri motivi che potrebbero aver causato questo problema di pompaggio“, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la decisione russa di chiudere i flussi di gas. “L’esportazione di elettricità dall’Ucraina può sostituire volumi significativi di gas russo, attualmente importato in Europa”, si fa sotto il primo ministro ucraino Denys Shmyhal su Telegram dopo un incontro con il ...

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - repubblica : Russia-Ucraina, Mosca all'Ue: 'Le forniture di gas riprenderanno solo con lo stop alle sanzioni' - LaVeritaWeb : Nel giorno in cui Mosca ferma il flusso di gas diretto verso l’Ue, l’Ungheria sigla un accordo con Gazprom per fars… - EarthObservers : RT @itsmeback_: 'Le forniture di gas all'Europa attraverso il gasdotto North Stream-2 non riprenderanno fino a che 'l'occidente nel suo ins… - AttilioZiraldo : RT @sole24ore: La Russia è sempre stato un fornitore principale di gas per l'Europa ma con la guerra gli equilibri sono cambiati e altri Pa… -