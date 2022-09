Morto il top manager della Bed Bath & Beyond: si tratta davvero di un suicidio? (Di lunedì 5 settembre 2022) Il top manager ha deciso di suicidarsi, buttandosi dal 18esimo piano del grattacielo Jenga Building di New York, uno dei più importanti e monumentali edifici della città. La Bed Bath & Beyond, catena americana di negozi al dettaglio che vende articoli per la casa – piange il suo vicepresidente esecutivo e capo finanziario, Gustavo Arnal, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 5 settembre 2022) Il topha deciso di suicidarsi, buttandosi dal 18esimo piano del grattacielo Jenga Building di New York, uno dei più importanti e monumentali edificicittà. La Bed, catena americana di negozi al dettaglio che vende articoli per la casa – piange il suo vicepresidente esecutivo e capo finanziario, Gustavo Arnal, L'articolo NewNotizie.it.

