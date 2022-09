Moët & Chandon, a Venezia 79 con Diversity per un mondo più inclusivo (Di lunedì 5 settembre 2022) La Maison approda al Lido confermando il suo solido legame col mondo del cinema e rinnovando il suo supporto a Diversity, fondazione no profit presieduta da Francesca Vecchioni, per promuovere la cultura dell’inclusione Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 settembre 2022) La Maison approda al Lido confermando il suo solido legame coldel cinema e rinnovando il suo supporto a, fondazione no profit presieduta da Francesca Vecchioni, per promuovere la cultura dell’inclusione

moonypuffs : RT @LaGrevia: Bollire la pasta a fuoco spento, non depilarvi altrimenti siete schiavi del capitalismo/ancelle del patriarcato ecc) per poi… - fuoripostoluogo : RT @LaGrevia: Bollire la pasta a fuoco spento, non depilarvi altrimenti siete schiavi del capitalismo/ancelle del patriarcato ecc) per poi… - nagiiwicha : di sponsorizzarlo senza berlo????? nel caso è lei che si fa del male da sola, la moet non le sta infilando un tubo in… - cincinquer : RT @LaGrevia: Bollire la pasta a fuoco spento, non depilarvi altrimenti siete schiavi del capitalismo/ancelle del patriarcato ecc) per poi… - expiphvny : RT @LaGrevia: Bollire la pasta a fuoco spento, non depilarvi altrimenti siete schiavi del capitalismo/ancelle del patriarcato ecc) per poi… -