LIVE – Sinner-Ivashka, ottavi di finale Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 5 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Jannik Sinner e Ilya Ivashka, valevole come ottavo di finale degli Us Open 2022, torneo Slam sul cemento outdoor a stelle e strisce. Il tennista azzurro ha sconfitto nell’ordine Altmaier, Eubanks e Nakashima ed ora mette nel mirino i quarti di finale. Sulla sua strada troverà un tennista molto ostico come il bielorusso Ivashka, capace di battere sia Hurkacz che Musetti. Un giocatore del talento di Sinner ovviamente partirà favorito (e non di poco), ma il match potrebbe nascondere delle insidie e non è assolutamente da sottovalutare. Nessun precedente tra i due. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, durante la serata di oggi, lunedì 5 settembre. Segui il ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Ile latestuale del confronto tra Jannike Ilya, valevole come ottavo didegli Us, torneo Slam sul cemento outdoor a stelle e strisce. Il tennista azzurro ha sconfitto nell’ordine Altmaier, Eubanks e Nakashima ed ora mette nel mirino i quarti di. Sulla sua strada troverà un tennista molto ostico come il bielorusso, capace di battere sia Hurkacz che Musetti. Un giocatore del talento diovviamente partirà favorito (e non di poco), ma il match potrebbe nascondere delle insidie e non è assolutamente da sottovalutare. Nessun precedente tra i due. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, durante la serata di oggi, lunedì 5 settembre. Segui il ...

ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: Vittoria in rimonta per Sinner, che dopo aver perso il primo set, demolisce Nakashima e vola agli Ottavi ?? #EurosportTE… - solounastella : RT @Eurosport_IT: Vittoria in rimonta per Sinner, che dopo aver perso il primo set, demolisce Nakashima e vola agli Ottavi ?? #EurosportTE… - zazoomblog : LIVE Sinner-Nakashima 3-6 6-4 6-1 6-2 US Open 2022 in DIRETTA: in rimonta Jannik stacca il pass per gli ottavi trov… - TODINIR : RT @Eurosport_IT: Vittoria in rimonta per Sinner, che dopo aver perso il primo set, demolisce Nakashima e vola agli Ottavi ?? #EurosportTE… - Eurosport_IT : Vittoria in rimonta per Sinner, che dopo aver perso il primo set, demolisce Nakashima e vola agli Ottavi ??… -