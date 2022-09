La gran confusione grammaticale sulle preposizioni

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 5 settembre 2022) Una pubblicità radiofonica d’inizio estate magnificava le meraviglie naturalistiche “di La Maddalena e dell’Asinara”. Letteralmente così: le due isole sarde congiunte nella stessa frase, al genitivo, una con la preposizione articolata, l’altra no. Viva il pluralismo! L’uso delledavanti ai nomi propri di cui fa parte intete l’articolo determinativo è un problema sul quale i grammatici non riescono a mettersi d’accordo: vanno articolate o lasciate nella loro forma originale? Nessun dubbio nel caso dei cognomi: Lo Russo, La Capria ecc. saranno sempre preceduti dalla preposizione semplice. Ma nel caso dei toponimi? Si dovrà dire di (a, da, in, su; con le altrela difficoltà non sussiste) La Spezia, L’Aquila, L’Aia, La Mecca, La Paz, L’Avana, oppure della (alla, dalla, nella, sulla) Spezia ecc.? La questione ...