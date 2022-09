Kvaratskhelia è un giocatore che sa di ruspante e antico | gioca a pallone

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 settembre 2022) FALLI DA DIETRO – 5° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Grandi sfide. Si parte dal Franchi. Scende in campo la Vecchia più brutta di questi ultimi tempi. Italiano alla fine si mangia le mani per il rigore fallito da Jovic e per i due punti lasciati sul campo. Ma impartisce un’autentica lezione di calcio al più titolato collega, col suo gioco bello e propositivo sempre pronto a lanciare gli esterni. Sottil e Kouamè fanno un figurone. Acciughina pensa di cavarsela sbracciando in campo e scherzando fuori, ma non è con le battute che riuscirà a portare la Juventus fuori dal limbo, e intanto ha tutti contro. Ha avuto tutto o quasi ciò che voleva, compresa una star come Di Maria. Ma se i suoi non fanno nemmeno un tiro in porta nella ripresa, esolo per il pareggio come una provinciale qualsiasi che lotta per non retrocedere qualche colpa ce l’avrà anche lui. Ringrazi ...