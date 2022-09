Kim, il Napoli pagherà la clausola: ADL studia il suo futuro (Di lunedì 5 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport – . Le parole di Alfredo Pedullà sul futuro di Kim. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport – . Le parole di Alfredo Pedullà suldi Kim. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

anperillo : Grandissimo #Napoli, che dopo il gol a freddo di #Zaccagni ha reagito in casa di #Sarri con classe e carattere.… - andgua83 : RT @anperillo: Grandissimo #Napoli, che dopo il gol a freddo di #Zaccagni ha reagito in casa di #Sarri con classe e carattere. #Kvaratskhel… - andgua83 : RT @anperillo: Grandissima reazione del #Napoli dopo il gol a freddo di #Zaccagni. #Kvaratskhelia sfavillante. Bravo #Kim a buttarla dentro… - ilmionapoli : Il Napoli si gode Kim e Kvara: investimento di 30 milioni per 6 gol nelle prime 5 giornate - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Kim e Kvaratskhelia, un investimento da 30 milioni che ha già portato 6 gol al Napoli -