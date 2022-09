Juve, UFFICIALE: Pogba operato al ginocchio, 'intervento perfettamente riuscito' (Di lunedì 5 settembre 2022) intervento al ginocchio riuscito per Paul Pogba, lo rende noto la Juventus: "Questa sera Paul Pogba è stato operato di meniscectomia... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022)alper Paul, lo rende noto lantus: "Questa sera Paulè statodi meniscectomia...

