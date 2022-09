Juve, Boniek: «Fatica con chiunque, non comanda il gioco» (Di lunedì 5 settembre 2022) Le parole dell’ex Juve, Boniek, sulla crisi del gioco dei bianconeri: «Ancora devo vedere una partita in cui i comandano il gioco» Zbigniew Boniek ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport sulla difficoltà di gioco della Juve. Di seguito le sue parole. «Milik? Ha sempre fatto gol, a prescindere da quanto ha giocato. Un giocatore con le sue caratteristiche ha però bisogno di essere schierato in campo. Se gioca entra in condizione, vedere due centravanti insieme è possibile. Guardando la Juventus mi accorgo che è una squadra un po’ strana. Ancora devo vedere una partita, compresa quella vinta per 3-0 sul Sassuolo, in cui i bianconeri comandano il gioco. La Juventus sa ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Le parole dell’ex, sulla crisi deldei bianconeri: «Ancora devo vedere una partita in cui ino il» Zbigniewha parlato ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport sulla difficoltà didella. Di seguito le sue parole. «Milik? Ha sempre fatto gol, a prescindere da quanto ha giocato. Un giocatore con le sue caratteristiche ha però bisogno di essere schierato in campo. Se gioca entra in condizione, vedere due centravanti insieme è possibile. Guardando lantus mi accorgo che è una squadra un po’ strana. Ancora devo vedere una partita, compresa quella vinta per 3-0 sul Sassuolo, in cui i bianconerino il. Lantus sa ...

