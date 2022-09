Il bipopulista al tempo del governo Draghi non prende una posizione, bensì «pone un tema» (Di lunedì 5 settembre 2022) Matteo Salvini dice che non vuole togliere le sanzioni alla Russia, ma solo «porre il tema» della loro inefficacia. Giorgia Meloni giura di non voler mettere in discussione il Pnrr, ma solo «rinegoziarlo», perché può essere «perfezionato». Giuseppe Conte dice che lo scostamento di bilancio ci vuole, certo che ci vuole, e tuttavia, sia chiaro, «l’extra-deficit, come obiettivo in sé, non va perseguito, ma in un quadro serio, ragionato, prudente, autorevole di politica economica e sociale ecco che anche questo diventa uno strumento per proteggere il nostro tessuto sociale e il nostro tessuto imprenditoriale». Inutile domandarsi per quale motivo uno dovrebbe spiegare che una determinata scelta è utilissima, se non la volesse perseguire, o perché dovrebbe dire che una certa decisione è dannosissima, se la volesse comunque confermare, o perché mai dovrebbe sostenere che un ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 5 settembre 2022) Matteo Salvini dice che non vuole togliere le sanzioni alla Russia, ma solo «porre il» della loro inefficacia. Giorgia Meloni giura di non voler mettere in discussione il Pnrr, ma solo «rinegoziarlo», perché può essere «perfezionato». Giuseppe Conte dice che lo scostamento di bilancio ci vuole, certo che ci vuole, e tuttavia, sia chiaro, «l’extra-deficit, come obiettivo in sé, non va perseguito, ma in un quadro serio, ragionato, prudente, autorevole di politica economica e sociale ecco che anche questo diventa uno strumento per proteggere il nostro tessuto sociale e il nostro tessuto imprenditoriale». Inutile domandarsi per quale motivo uno dovrebbe spiegare che una determinata scelta è utilissima, se non la volesse perseguire, o perché dovrebbe dire che una certa decisione è dannosissima, se la volesse comunque confermare, o perché mai dovrebbe sostenere che un ...

Il bipopulista al tempo del governo Draghi non prende una posizione, bensì «pone un tema» Linkiesta.it Nuove tendenze