Honor X 7 recensione

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 settembre 2022) Lo smartphoneX 7 appartiene alla fascia entry level della marca, ma questo non vuol dire che le sue prestazioni non siano notevoli. Anzi, è proprio il contrario: ne è prova la strabiliante durata della sua batteria. Il fatto che sia un modello base, inoltre, rende interessante il suo rapporto qualità prezzo. Cercate un modello che abbia proprio queste caratteristiche? Non perdetevi ladell’X 7. Estetica e materiali L’estetica dell’X 7 richiama quella dell’50, anche se utilizza materiali meno nobili e non ha lo schermo curvo. La resa complessiva, però, è di piacevole impatto visivo. Non è uno smartphone leggero – come peso – si avvicina ai 200 g, ma c’è una valida ragione per questo: la potente batteria da 5000 mAh che, lo vedremo tra poco, possiamo ...