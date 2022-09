Covid | in Abruzzo oggi registrati 254 positivi al virus e 3 decessi

(Di lunedì 5 settembre 2022) L'Aquila - Sono 254 i casialin, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 542350. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 91 e 94 anni, uno dei quali risalente ai giorni scorsi e comunicato solodalle Asl) e sale a 3642. Nel numero dei casisono compresi anche 511471 dimessi/guariti (+338 rispetto a ieri). Gli attualmenteinsono 27237 (-88 rispetto a ieri). Di questi, 131 pazienti (+7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 328 ...

