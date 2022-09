Canada, 10 morti e 15 feriti in un attacco col coltello. La polizia dà la caccia a due fuggitivi (Di lunedì 5 settembre 2022) Dieci persone sono state uccise e 15 sono rimaste ferite in seguito a una serie di accoltellamenti in alcune remote comunità del Saskatchewan in Canada. Lo ha detto la polizia. Le autorità hanno precisato che gli attacchi sono avvenuti a James Smith Cree Nation and Weldon, Saskatchewan. Due persone, identificate come Damien Sanderson e Myles Sanderson, sono ricercate per gli attacchi, sembra sferrati in maniera casuale. L’allerta è stato esteso anche alle province limitrofe di Alberta e Manitoba, visto che i presunti assassini sono stati visti fuggire in macchina. La polizia ha chiesto ai residenti della zona di usare la massima cautela e rimanere se possibile in casa. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Dieci persone sono state uccise e 15 sono rimaste ferite in seguito a una serie di accoltellamenti in alcune remote comunità del Saskatchewan in. Lo ha detto la. Le autorità hanno precisato che gli attacchi sono avvenuti a James Smith Cree Nation and Weldon, Saskatchewan. Due persone, identificate come Damien Sanderson e Myles Sanderson, sono ricercate per gli attacchi, sembra sferrati in maniera casuale. L’allerta è stato esteso anche alle province limitrofe di Alberta e Manitoba, visto che i presunti assassini sono stati visti fuggire in macchina. Laha chiesto ai residenti della zona di usare la massima cautela e rimanere se possibile in casa. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

GiovaQuez : Attacchi con coltello in Saskatchewan (Canada). Almeno 10 morti e 15 feriti. - LaStampa : Canada, 10 morti accoltellati a nord di Ottawa: caccia a due uomini - YourDailyCurse : RT @Emergenza24: UPDATE [05.09-00:00] #Regina #Saskatchewan #Canada due persone (nella foto) ANCORA IN FUGA sono sospettate di aver accolte… - AMinghetti : RT @GiovaQuez: Attacchi con coltello in Saskatchewan (Canada). Almeno 10 morti e 15 feriti. - PuoiFidarti : RT @GiovaQuez: Attacchi con coltello in Saskatchewan (Canada). Almeno 10 morti e 15 feriti. -