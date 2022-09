Calenda superstar | ma l’Italia non è Cernobbio

(Di lunedì 5 settembre 2022) 00:00 Così funzionano i giornali italiani. Venerdì, a mercati chiusi, la Russia dice che interrompe le forniture di gas. Ieri, e non ci voleva un genio, nella Zuppa economica diciamo che oggi sul mercato sarebbe stato un casino totale. Oggi il prezzo del gas balza del 30 per cento. E i giornali italiani oggi di cosa si occupano? Di come gli imprenditori italiani hanno salutato i politici a. 04:40 Salvini pone dubbi sulle sanzioni e Polito se lo cucina… 07:50 Terzo polo, il Giornale se la prende conmentre Gelmini e Carfagna ormai nel dimenticatoio… 08:45 Poi leggo retroscena Fubini, sul Corriere, che ci fornisce tre persone. Una la Stabiuni, acciaieria Alfa, che apprezza critiche a sanzioni di Salvini. Uno è un banchiere e l’altro un economista filomarxista. Con tutto il rispetto e questa sarebbe un’approssimazione degli ...

mauri39448821 : @matteorenzi Gelmini Carfagna ???????? Calenda ?????? Boschi ??????e lei , la superstar EGOMAN ?????? -

Un Terzo Polo a trazione Forza Italia quello che si è visto ieri al Museo dell'Auto di Torino, dove Carlo, dice di puntare a superare Lega e 5 Stelle, ben oltre il 10 per cento. "Tanto più forti in una città e in una Regione come questa dove il pensiero di Einaudi e di Rosselli sono di ... Calenda a Torino, attrae la destra moderata verso il Terzo polo A Torino il leader di Azione riempie il Mauto e rivendica la rincorsa. "Qui si è fatta l'Italia, qualcosa vorrà dire".