Calcio donne: Bertolini, con la Romania ci giochiamo tutto (Di lunedì 5 settembre 2022) "Ci giochiamo tutto, la qualificazione dipende solo da noi e questa è la nota positiva ma ovviamente c'è un pizzico di tensione, è normale. Non sarà una partita scontata". Così la ct dell'Italia, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) "Ci, la qualificazione dipende solo da noi e questa è la nota positiva ma ovviamente c'è un pizzico di tensione, è normale. Non sarà una partita scontata". Così la ct dell'Italia, ...

dariosci1 : 'Las Leonas', a #Venezia79 il doc prodotto da Nanni #Moretti che racconta l'orgoglio delle donne attraverso il calc… - Adriano36240949 : @79_Sarah_ Dipende da quale calcio e dipende da quale donna. Ci sono donne al cui cospetto la finale del campionato mondiale non vale nulla. - Giamm41203248 : @errico_erika Pienamente d'accordo! Anche se chi dovrebbe dare il primo segnale dovrebbe essere il cittadino italia… - balenciange : @lLkalulu io da calcio chiamo calzettoni, quelle che mettono donne calze e calzini quelli tutti i giorni - Max_spillo : @79_Sarah_ Perché la passione per le squadre di calcio nasce prima di quella per le donne, cioè da quando si è bambini. -