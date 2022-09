Autismo, al via progetto dell'Univaq con realtà virtuale e aumentata (Di lunedì 5 settembre 2022) L'Aquila - Prende il via l'esecuzione dell'appalto innovativo per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo "Applicazioni innovative di realtà virtuale e aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico (Asc)", promosso da Agenzia per l'Italia digitale (Agid) e ministero dell'Università e della Ricerca (Mur), Il team di ricerca sull'Autismo dell'Università dell'Aquila, con la partnership del Centro riferimento regionale Autismo dell'Abruzzo, è responsabile scientifico della compagine prima classificata nella graduatoria nazionale. L'iniziativa, del valore di oltre 4 milioni di euro, prevede lo sviluppo e la sperimentazione di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 5 settembre 2022) L'Aquila - Prende il via l'esecuzione'appalto innovativo per la realizzazione deldi ricerca e sviluppo "Applicazioni innovative diper persone con una condizioneo spettro autistico (Asc)", promosso da Agenzia per l'Italia digitale (Agid) e ministero'Università ea Ricerca (Mur), Il team di ricerca sull''Università'Aquila, con la partnership del Centro riferimento regionale'Abruzzo, è responsabile scientificoa compagine prima classificata nella graduatoria nazionale. L'iniziativa, del valore di oltre 4 milioni di euro, prevede lo sviluppo e la sperimentazione di ...

