Armando Incarnato cambia ancora look e questa volta si tinge i capelli di bianco (FOTO) (Di lunedì 5 settembre 2022) Il nuovo look di di capelli di Armando Incarnato Protagonista indiscusso del Trono Over di Uomini e donne (che piaccia o meno), Armando Incarnato sarà ancora una volta presente nel dating show di Maria De Filippi. Il programma dovrebbe partire il 19 settembre e le prime due registrazioni sono già avvenute con tanto di presentazione L'articolo proviene da Novella 2000.

