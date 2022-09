Vuelta 2022, risultati ed ordine d’arrivo quindicesima tappa: gran vittoria di Arensman (Di domenica 4 settembre 2022) I risultati, la classifica e l’ordine d’arrivo della quindicesima tappa della Vuelta 2022 (Martos-Sierra Nevada, 153 km). Il vincitore è l’olandese Thymen Arensman, che coglie la sua seconda vittoria professionale (prima nel grand Tour) al termine di una gara massacrante specialmente nell’ultimo tratto in salita. Seconda e terza posizione se la guadagnano rispettivamente lo spagnolo Mas ed il colombiano Miguel Angel Lopez. Al quinto posto si piazza Primoz Roglic mentre solamente decimo Remco Evenepoel. Di seguito la classifica dettagliata con i primi dieci corridori. RIVIVI LA DIRETTA LIVE Vuelta 2022: IL CALENDARIO COMPLETO CON PERCORSI E ALTIMETRIE ordine ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) I, la classifica e l’delladella(Martos-Sierra Nevada, 153 km). Il vincitore è l’olandese Thymen, che coglie la sua secondaprofessionale (prima neld Tour) al termine di una gara massacrante specialmente nell’ultimo tratto in salita. Seconda e terza posizione se la guadagnano rispettivamente lo spagnolo Mas ed il colombiano Miguel Angel Lopez. Al quinto posto si piazza Primoz Roglic mentre solamente decimo Remco Evenepoel. Di seguito la classifica dettagliata con i primi dieci corridori. RIVIVI LA DIRETTA LIVE: IL CALENDARIO COMPLETO CON PERCORSI E ALTIMETRIE...

