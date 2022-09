VIDEO Berrettini-Davidovich Fokina, US Open 2022: highlights e sintesi. L’azzurro vince la maratona al quinto set (Di domenica 4 settembre 2022) Matteo Berrettini prosegue il suo cammino agli US Open 2022. Il romano classe 1996 ha ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per per 3-6 7-6(2) 6-3 4-6 6-2 in tre ore e 46 minuti e ha strappato il pass per i quarti di finale. Nel prossimo incontro L’azzurro si contenderà un posto in semifinale con il norvegese Casper Ruud (testa di serie n.5). Berrettini è partito a rilento, e Davidovich Fokina ne ha dunque approfittato per andare sopra di un set e un break. L’azzurro però ha trovato il controbreak nel sesto game del secondo parziale ed è poi riuscito a ribaltare il match (2-1). Nel quarto set lo spagnolo ha ritrovato lucidità e ha agguantato il pareggio, ma nel quinto parziale Matteo ha ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Matteoprosegue il suo cammino agli US. Il romano classe 1996 ha ha battuto lo spagnolo Alejandroper per 3-6 7-6(2) 6-3 4-6 6-2 in tre ore e 46 minuti e ha strappato il pass per i quarti di finale. Nel prossimo incontrosi contenderà un posto in semifinale con il norvegese Casper Ruud (testa di serie n.5).è partito a rilento, ene ha dunque approfittato per andare sopra di un set e un break.però ha trovato il controbreak nel sesto game del secondo parziale ed è poi riuscito a ribaltare il match (2-1). Nel quarto set lo spagnolo ha ritrovato lucidità e ha agguantato il pareggio, ma nelparziale Matteo ha ...

