Turris-Virtus Francavilla oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di domenica 4 settembre 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Turris-Virtus Francavilla, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Dopo la breve pausa estiva, è già tempo di tornare in campo per vivere una nuova stagione che, senza ombra di dubbio, regalerà grandissime emozioni e sorprese. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 settembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di. Dopo la breve pausa estiva, è già tempo di tornare in campo per vivere una nuova stagione che, senza ombra di dubbio, regalerà grandissime emozioni e sorprese. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 settembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace.

Calciodiretta24 : Turris - Virtus Francavilla: diretta live e risultato in tempo reale - SSTurrisCalcio : ?? PREVENDITA TURRIS-VIRTUS FRANCAVILLA ATTIVA Prima giornata del campionato di #SerieC alle porte Torna fruibile… - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Virtus Francavilla, Mastropietro piace a Turris e Mantova - virtusfranca_c : ??? Sarà il sig. #Bonacina di Bergamo l'arbitro di Turris-Virtus Francavilla Calcio ??? ?? Designazione, statistiche… - virtusfranca_c : ???? DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022 ORE 20.30 Turris-Virtus Francavilla Calcio 1' Giornata serie C girone C 2022-2023 -… -