Stefano Coletta | vita privata | biografia | carriera | Instagram | moglie | figli e curiosità sul direttore di Rai Uno

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 4 settembre 2022) Cosa sappiamo delladidi Rai Uno, considerato una vera e propria fucina di successi? Non molto in realtà, perchéè un uomo decisamente riservato: ecco cosa sono riuscita a scoprire sul suo conto. Chi èNato a Roma l’ 8 Marzo del 1965 (Pesci),vanta una laurea in Filosofia ed una brillantegiornalistica in corso. In ambito professionalesi è cimentato in vari ruoli, da redattore ed inviato, fino a diventaredi Rai Tre. Dal 1° Gennaio del 2020 il nuovo incarico, che a tutt’oggi ...