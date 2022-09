Sinner-Ivashka domani in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di domenica 4 settembre 2022) Jannik Sinner affronterà Ilya Ivashka negli ottavi di finale degli US Open 2022. Tra i due non ci sono precednti. L’altoatesino arriva dalla bella vittoria in quattro set contro lo statunitense Brandon Nakashima. Il forte bielorusso, dopo aver posto fine al cammino del polacco Hurkacz, ha sbarrato la strada al nostro Lorenzo Musetti evitando un possibile derby tra i due giovani italiani. A partire favorito sarà l’azzurro, che ha decisamente una maggior esperienza a certi livelli rispetto al suo avversario. Quest’ultimo possiede un gran servizio ma anche dei colpi da fondo che gli consentono di poter reggere gli scambi lunghi. La chiave del match sarà la capacità di rispondere di Sinner, che se riuscirà a non far giocare Ivashka su pochi colpi, alla lunga potrà sicuramente trarne dei ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Jannikaffronterà Ilyanegli ottavi di finale degli US. Tra i due non ci sono precednti. L’altoatesino arriva dalla bella vittoria in quattro set contro lo statunitense Brandon Nakashima. Il forte bielorusso, dopo aver posto fine al cammino del polacco Hurkacz, ha sbarrato la strada al nostro Lorenzo Musetti evitando un possibile derby tra i due giovani italiani. A partire favorito sarà l’azzurro, che ha decisamente una maggior esperienza a certi livelli rispetto al suo avversario. Quest’ultimo possiede un gran servizio ma anche dei colpi da fondo che gli consentono di poter reggere gli scambi lunghi. La chiave del match sarà la capacità di rispondere di, che se riuscirà a non far giocaresu pochi colpi, alla lunga potrà sicuramente trarne dei ...

