Sharon Stone | “Lasciata da un uomo più giovane perché non volevo fare il Botox”

(Di domenica 4 settembre 2022) Il fidanzato la lascialei dice no al. Una storia che sembra surreale visto che la donna ‘abbandonata’ è un’icona di bellezza senza tempo che risponde al nome di. L’attrice americana, 64 anni, appare in tutto il suo splendore sulla cover di settembre di “Vogue Arabia” dove si racconta senza filtri. La diva di Hollywood affrontando il tema della bellezza, parla della scomparsa dei diritti delle donne affermando che dopo i 45 “le donne diventano invisibili” in un mondo governato dall’età e dal sessismo. E proprio per mandare un messaggio positivo a tutte le donne, senza distinzione di età, recentemente l’attrice ha postato su Instagram un selfie in bikini dove è in grande forma. “La vita non ti fa sempre sentire un vincitore mentre invecchi” dice nell’intervista. L’attrice ...

, una delle attrici più affascinanti al mondo, sembra che sia stata scaricata da un ragazzo (molto più giovane di lei). Il motivo Assurdo. Pare, da rumors, che gli abbia chiesto di ...Sapete cosa ha chiesto il fidanzato della diva di Hollywood prima che lo lasciasse Resterete davvero senza parole.è senza dubbio una delle attrici più amate e desiderate in tutto il panorama cinematografico. Bella, sexy e sensuale sembra davvero aver fatto un patto con il diavolo. Non è cambiata ...La confessione shock è di una famosa attrice che ha raccontato "Non ha voluto uscire con me perché non faccio il botox".Sharon Stone ha deciso di non usare più il botox anni fa. La star ha raccontato, in una recente intervista a Vogue Arabia, che ricorreva spesso a filler e botox. Tuttavia, ha deciso di non usare più q ...