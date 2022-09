“Sei una venduta!”, Priscilla contro Barbara d’Urso: c’entra Giorgia Meloni (Di domenica 4 settembre 2022) Barbara d’Urso ospite del Festival della TV, ha parlato di svariati argomenti, compresa Giorgia Meloni. Dopo le sue dichiarazioni, Priscilla, volto di Drag Race Italia, ha accusato Carmelita di essere una “venduta”. “Sei una venduta!”, Priscilla contro Barbara d’Urso Una delle mie battaglie è quella per i diritti civili e contro l’omofobia, quindi con la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 4 settembre 2022)ospite del Festival della TV, ha parlato di svariati argomenti, compresa. Dopo le sue dichiarazioni,, volto di Drag Race Italia, ha accusato Carmelita di essere una “venduta”. “Sei una”,Una delle mie battaglie è quella per i diritti civili el’omofobia, quindi con la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

