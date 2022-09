Moto2: Alonso Lopez domina a Misano, cadute per Vietti e Pasini (Di domenica 4 settembre 2022) La prima volta. Lo spagnolo Alonso Lopez, dopo un periodo complicato dal punto di vista personale, si è tolto la soddisfazione di centrare il primo successo in Moto2. L’iberico, in sella alla Boscoscuro, ha dominato la scena nel GP di Misano, 14° round del campionato della classe intermedia. Una partenza a fionda per lui e un ritmo che gli ha permesso di completare una vittoria in solitaria. Alle sue spalle hanno completato il tris iberico Aron Canet (Flexbox HP40) a 1.253 e Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) a 3.305 che con questo risultato è balzato in testa alla classifica generale, considerato il quinto posto finale del giapponese Ai Ogura (IDEMITSU Honda Team Asia) a 9.166. Si sperava, in casa Italia, che Celestino Vietti potesse regalare qualcosa di speciale, partendo dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) La prima volta. Lo spagnolo, dopo un periodo complicato dal punto di vista personale, si è tolto la soddisfazione di centrare il primo successo in. L’iberico, in sella alla Boscoscuro, hato la scena nel GP di, 14° round del campionato della classe intermedia. Una partenza a fionda per lui e un ritmo che gli ha permesso di completare una vittoria in solitaria. Alle sue spalle hanno completato il tris iberico Aron Canet (Flexbox HP40) a 1.253 e Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) a 3.305 che con questo risultato è balzato in testa alla classifica generale, considerato il quinto posto finale del giapponese Ai Ogura (IDEMITSU Honda Team Asia) a 9.166. Si sperava, in casa Italia, che Celestinopotesse regalare qualcosa di speciale, partendo dalla ...

