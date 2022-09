LIVE – Sudtirol-Pisa 2-1 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 4 settembre 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match in programma alle 16:15 di domenica 4 settembre nella cornice dello stadio Druso. Le due squadre, ancora a secco di vittorie, cercano un cambio di rotta in questo inizio di stagione. Bisoli contro Maran. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F52-1 (23? Ionita, 35’rig., 63? rig. Rover) 90? – Prova il tutto per tutto il. Inizia il recupero. 80? – Ancora cambi: entra Carretta che si fa subito ammonire per una simulazione in area. 71? – Ancora cambi per il, che ora è più offensivo. 63? – E Pezzutto assegna di nuovo la massima punizione. Dal dischetto ancora ...